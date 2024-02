UP Budget 2024 Live updates: छात्रों को टैबलेट-स्मार्ट फोन देंगे,  महाकुंभ के लिए 2,600 करोड़, अयोध्या हवाई अड्डे पर खर्च होंगे 150 करोड़, देखें 40 बड़ी बातें

Highlights बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है। बजट में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया है।

UP Budget 2024 Live updates: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024—25 के लिये 7.36 लाख करोड़ रुपये का राज्य का अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण पर केंद्रित इस बजट में छात्रों को टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 2,600 करोड़ और अयोध्या हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किये गये बजट में कृषि से जुड़ी तीन नई योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने बजट में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया है।

