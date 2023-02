Budget 2023: तीव्र आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है देश, वर्तमान वर्ष के लिए विकास दर 7 फीसदी अनुमानित

Highlights सीतारमण ने कहा कि मृत काल में यह पहला बजट है। उन्होंने कहा कि हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें वृद्धि का लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और दुनिया हमारी सराहना कर रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी विकास दर सात प्रतिशत अनुमानित है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अमृत काल में यह पहला बजट है। हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें वृद्धि का लाभ सभी तक पहुंचे। अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है।

The world has recognized India as a bright star, our growth for current year is estimated at 7.0%, this is the highest among all major economies, in spite of massive global slowdown caused by pandemic and the war: FM Sitharaman