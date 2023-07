ट्विटर को मिला नया लोगो, अब 'ब्लू बर्ड' की जगह दिखेगा X; एलन मस्क ने लिया फैसला

Highlights एलन मस्क का कहना है कि X.com अब आपको ट्विटर पर ले जाएगा। उपयोगकर्ता जल्द ही प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड लोगो को अलविदा कहेंगे। एलन मस्क ने दी जानकारी

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के ब्लू बर्ड लोगो को हटाते हुए इसे नया लोगो एक्स(X) के रूप में दिया है।

इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, "सच कहूं तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर निगेटिव फीडबैक पसंद है। कुछ सेंसरशिप ब्यूरो की तुलना में यह काफी बेहतर है और जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड एवं धीरे-धीरे सभी बर्ड्स को अलविदा कह देंगे।"

गौरतलब है कि जब से एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बने हैं तब से उन्होंने कंपनी में कई बदलाव किए हैं। अलग-अलग समय पर एलन मस्क ने अपने बदलावों के जरिए यूजर्स को भी चौकाया है।

मस्क ने कहा कि अगर आज रात एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट किया जाता है तो हम कल इसे दुनियाभर में लाइव कर देंगे। एलन मस्क ने ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्लू बर्ड के लोगो की तस्वीर साझा की और लिखा कि इसे पसंद करें एक्स।

ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो भी प्लेटफॉर्म पर एक्स के बारे में बात कर रही हैं और इसे 'एक और बड़ी छाप छोड़ने का दूसरा मौका' बता रही हैं।

लिंडा ने एक ट्विटर थ्रेड में औपचारिक रूप से एक्स और वह सब कुछ पेश किया जो टीम मंच के साथ हासिल करने की उम्मीद करती है। एक्स को एक और बड़ी छाप छोड़ने का दूसरा मौका बताते हुए उन्होंने लिखा, "यह एक असाधारण दुर्लभ बात है - जीवन में या व्यवसाय में - कि आपको एक और बड़ी छाप छोड़ने का दूसरा मौका मिलता है। ट्विटर ने एक बड़ा प्रभाव डाला और हमारे संचार के तरीके को बदल दिया। अब, एक्स आगे बढ़ेगा, वैश्विक शहर वर्ग को बदल देगा।"

There’s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well….everything. @elonmusk and I are looking forward to working with our teams and every single one of our partners to bring X to the world.