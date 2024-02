Top 5 Stocks For Today: सुस्त बाजार में भी ट्रेड कर बना लें तगड़ी इनकम, लिस्ट में रखें ये 5 शेयर

Highlights 5 Stocks For Today आज के भाव में तेजी है, लेकिन निवेश कर इन शेयरों में कर सकते हैं 5 Stocks For Today डीएलएफ में अच्छी संभावना है 5 Stocks For Today इनके अलावा एनएसई और बीएसई में खासतौर पर नजर रखें

Top 5 Stocks For Today: शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो मुनाफा कमाने की बात तो आप सोच ही रहे होंगे। इसलिए आज मार्केट के भाव में डीएलएफ, सनटेक रियल्टी समेत 3 शेयर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा करेंगे। इसलिए विश्लेषक का मानना है कि आज इनके शेयरों में आप 7 से 10 दिनों तक इन बताए हुए शेयर को होल्ड करना होगा और फिर इनकी आप बिक्री कर सकते हैं। हालांकि, बीएसई आज मार्केट में 2,201 रुपए के भाव के साथ गिरावट पर है।

डीएलएफ

सबसे पहले इस सूची में डीएलएफ के शेयर की बारी आती है, इनकी मार्केट में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इंडिगो के एक शेयर को आप 887 रुपये में खरीद सकते हैं और लेकिन स्टॉपलॉस का खासा ध्यान रखना होगा, इसे आप 860 रुपये में निकाल सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपको पहला टारगेट 914 रुपये और दूसरा टारगेट 940 रुपये रखना होगा। साथ ही सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 886.85 रुपये है।

सनटेक रियल्टी

इस क्रम में दूसरा स्टॉक सनटेक रियल्टी लिमिटेड शेयर प्राइस में ब्रेकआउट रहेगा, जिसका मतलब है कि बाजार में बढ़ते भाव को खरीदने की संभावना ज्यादा है, आप इनके शेयरों को आप 493 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपका स्टॉपलॉस 473 रुपये है, पहला टारगेट 515 रुपये और दूसरा टारगेट 533 रुपये रहने वाला है। यह जानकारी 5 पैसे वेबसाइट समाचार के अनुसार है और इसमें तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन, इसका सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 492.50 रुपए है। इसके साथ ही 10 ट्रेडिंग सत्र में दो गुना होने की उम्मीद पूरी तरह से नजर आ रही है।

तेजस नेटवर्क

इसके बाद तेजस नेटवर्क लिमिटेड की बात आती है, जिसके शेयर प्राइस में बढ़त रहेगी, इसे आप 751 रुपये में एक शेयर को खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉपलॉस 724 रुपये तक रहने वाला है, तो आप फायदे में रहेंगे। इसके लिए पहला टारगेट 778 रुपये और दूसरा टारगेट 805 रुपये रहने वाला है। सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 750.50 रुपए रह सकता है।

बजाज कॉम

बजाज कॉम के शेयरों की गति मंद हो सकती है, जिसे देखते हुए इसके शेयरों को आप 241 रुपये में एक शेयर खरीद सकते हैं, इसे स्टॉपलॉस 230 रुपये, पहला टारगेट 253 रुपये और दूसरा टारगेट 265 रुपये रह सकता है। इसका सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 241.20 है।

डी मार्ट

वहीं, डी मार्ट शेयर गति धीरी ओर नेगिटेव रहने वाली है, लेकिन रिकवरी होने की कम उम्मीद है, इसके एक शेयर आप 3835 रुपये में बेच सकते हैं, जिसके लिए स्टॉपलॉस 3746 रुपये, पहला टारगेट 3924 रुपये और दूसरा टारगेट 4010 रुपये रहने वाला है। इसका सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 3835.75 रहने वाला है। राउंडिंग बॉटम तब प्रकट होता है, जब शेयर मंदी के कारण नीचे जाते हैं और लेकिन उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी

वहीं, सबसे पहले इंट्राडे निफ्टी की बात करें तो उसके लिए पहला सपोर्ट लेवल 21,920 रहेगा, जबकि दूसरा सपोर्ट लेवल 21,850 रहेगा, इसके लिए पहला रेसिसटेंस 22,200 और दूसरा रेसिसटेंस 22,250 रहने वाला है। इंट्राडे बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट लेवल 46,600 और दूसरा सपोर्ट लेवल 46,350 रहेगा। पहला रेसिसटंस 47,300 और दूसरा रेसिसटेंस 47,550 रहगेा।

Web Title: Top 5 Stocks For Today Make strong income by trading even in a slow market keep these 5 stocks in your list