Top 5 Share Today: ICICI, हैवेल्स के भाव में बढ़त, लेकिन निवेश किया तो होगा बंपर मुनाफा

Top 5 Share Today: आप अगर आज शेयरों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है। क्योंकि, आज हम उन्हीं चुनिंदा शेयरों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप निवेश करना चाह रहे हैं। ऐसे में आप इन 5 स्टॉक में निवेश करके लाखों रुपए रिटर्न के तौर पर कमा सकते हैं। वहीं, इन्हें आप अगले 7 से 10 दिनों तक होल्ड करें और फिर इनकी बिक्री करें तो आपको निवेश करने से ज्यादा मुनाफा हो सकत है।

हैवेल्स

सबसे पहले इस फेहरिस्त में हैवेल्स शेयर की बात आती है क्योंकि आज इनके शेयरों में प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ोतरी होगी, इसके तहत मार्केट में तेजी आ सकती है और भाव चढ़ेंगे। आज के भाव के हिसाब से सुप्रिया लाइफसाइंस के एक शेयर को आप 1515 रुपये में खरीद सकते हैं और स्टॉपलॉस में इसे 1480 रुपये में निकाल सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपको पहला टारगेट 1550 रुपये और दूसरा टारगेट 1580 रुपये रखना होगा। सीएमपी (अभी की मार्केट प्राइस) 1515.00 रुपए रह सकता है।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड

इस क्रम में दूसरा स्टॉक सेल शेयर का है, जिसके शेयरों की रेंज बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है और इससे उसके शेयर को फायदा हो सकता है। इसका मतलब है कि बाजार में इनके भाव बढ़ें तो आप इनकी बिक्री कर दें, इसके लिए आप एक शेयर को 1685 रुपये में खरीदें, जिसका स्टॉपलॉस 1645 रुपए है, पहला टारगेट 1725 रुपए और दूसरा टारगेट 1760 रुपये रहेगा। यह जानकारी 5 पैसे वेबसाइट समाचार के अनुसार है। सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 1684.50 रुपए रहेगा। तकनीकी विश्लेषण के रूप में उस समय अवधि के रूप में संदर्भित करता है, जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को पार नहीं करता है।

सुप्रीम इंडस्ट्रीज

इसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर की बात आती है, जिनके शेयर बाजार में बढ़ने की उम्मीद है। इसे आप 4232 रुपये में एक शेयर को खरीद सकते हैं, इसका स्टॉपलॉस 4000 रुपये तक कर सकते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। इसके लिए पहला टारगेट 4450 रुपये और 4620 रुपये दूसरा टारगेट रहने वाला है। सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 4232.00 रुपये रह सकता है। वहीं, जेएसडबल्यू स्टील के भी शेयरों में बढ़त हो सकती है। आज के भाव के साथ असल बात यह है कि मार्केट में चढ़ रहे भाव पर लगाने वाले निवेशक अपना रुपया लगा सकते हैं। यही आज का ट्रेंड भी बता रहा है। on the verge of breakout

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

गोदरेज कंज्यूमर में आज ज्यादा निवेशक अपना पैसा लगाते हुए दिख सकते हैं और तो इसे आप 1252 रुपये में एक शेयर खरीद सकते हैं, इसे स्टॉपलॉस 1210 रुपये, पहला टारगेट 1290 रुपये और दूसरा टारगेट 1330 रुपये रह सकता है। इसका सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 1251.80 है। ब्रेकआउट से तात्पर्य तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर चली जाती है, या समर्थन क्षेत्र से नीचे चली जाती है। positive momentum

आरती इंडस्ट्रीज

वहीं, टाटा केमिकल्स शेयर प्राइस से भी रिकवरी होने की उम्मीद है, इसके एक शेयर 666 रुपये, स्टॉपलॉस 646 रुपये, पहला टारगेट 685 रुपये और दूसरा टारगेट 703 रुपये रहने वाला है। इसका सीएमपी (वर्तमान मार्केट प्राइस) 665.55 रहने वाला है। इसके अलावा इनके भी भाव सकारात्मक रहने वाले हैं। मोमेंटम का उपयोग निवेशकों द्वारा उनके निवेश पर मार्केट में बढ़त हो सकती है। rising volume

इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी

वहीं, सबसे पहले इंट्राडे निफ्टी की बात करें, तो इसका पहला सपोर्ट लेवल 22,150 रहेगा, जबकि दूसरा सपोर्ट लेवल 22,000 रहेगा, इसके लिए पहला रेसिसटेंस 22,525 और दूसरा रेसिसटेंस 22,700 रहने वाला है। वहीं, इंट्राडे बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट लेवल 46,820 और दूसरा सपोर्ट लेवल 46,670 रहेगा। पहला रेसिसटंस 47,440 और दूसरा रेसिसटेंस 47,700 रहगेा।

