टाटा और फ्रांस की एयरबस मिलकर बनाएंगे हेलीकॉप्टर, मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान हुआ समझौता

Highlights विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को इस समझौते के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा, टाटा और फ्रांस की एयरबस मिलकर एच125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगी समझौते पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं

नई दिल्ली: टाटा कंपनी और फ्रांस की एयरबस मिलकर हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगी। इस समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर कर दिए हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को कहा कि टाटा समूह और फ्रांस के एयरबस ने "महत्वपूर्ण स्वदेशी और स्थानीयकरण घटक के साथ" नागरिक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं।

शीर्ष अधिकारी ने बताया, "महत्वपूर्ण स्वदेशी और स्थानीयकरण घटक के साथ एच125 हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टरों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी हुई है।" एयरबस और टाटा के बीच पहले से ही कई समझौते हैं। हाल ही में, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने ए320 और ए350 जैसे वाणिज्यिक जेट विमानों के लिए एयरबस को घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक समझौते की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंपनी भारतीय वायु सेना के लिए एयरबस सी295 सैन्य परिवहन विमान को असेंबल करेगी।

सूत्रों ने पहले कहा था कि सौदे की आधिकारिक घोषणा 26 जनवरी को हो सकती है जब मैक्रॉन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भागीदारी पूरी करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रॉन, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जिसमें एयरबस के सीईओ गुइलाउम फाउरी, सफरान एसए के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज और बिजली उपयोगिता ईडीएफ एसए और डसॉल्ट एविएशन एसए के प्रमुख शामिल हैं, 25 जनवरी को जयपुर पहुंचे थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस और भारत के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, 25 साल की योजना का उद्देश्य रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग को गहरा करना है। पिछले साल मोदी ने फ्रांस में बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लिया था, जहां उन्होंने फ्रांस के नौसेना समूह से तीन अतिरिक्त पनडुब्बियां और डसॉल्ट एविएशन एसए से 26 समुद्री राफेल लड़ाकू जेट खरीदने की योजना का अनावरण किया था।

Airbus and India’s Tata Advanced Systems agree to jointly build H125 helicopters, coming alongside a number of other pledges made during French President Macron’s visit https://t.co/uDX4BLhB4U