हाई-वे पर धूम्रपान का सेवन बढ़ा, जहरीली हुई हवा, शिक्षा पर खर्च के आंकड़ें चौंकाने वाले- NSSO

नई दिल्ली: पान, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की खपत दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसे उत्पाद पर खर्च कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को स्वास्थ में कई समस्या उत्पन्न हो रही है। यह आंकड़ा पिछले 10 साल में इकट्ठा किए गए एक सर्वे द्वारा जारी किया है। पिछले हफ्ते जारी घरेलू उपभोग खर्च होने वाले सर्वे 2022-23 के तहत पता चला है कि पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर होने वाले खर्च शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ गया है।

सामने आए डेटा के अनुसार, 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में लोगों ने 3.21 फीसद की तुलना में 2011-12 में 3.21 फीसदी खर्च किया है। शहरी क्षेत्रों में भी 2011-12 में 1.61 फीसद की तुलना में 2022-23 में 2.43 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जबकि शिक्षा क्षेत्र में 2011-12 (6.90 फीसदी) के मुकाबले 2022-23 में 5.78 फीसदी हो गया है यानी की एक फीसदी की कमी शिक्षा पर खर्च करने को लेकर आई है।

घरेलू उपभोग व्यय का उद्देश्य

शिक्षा पर खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 2011-12 की तुलना में 2022-23 में कमी हुई, 2022-23 में 3.30 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया, जबकि 2011-12 में 3.49 ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर खर्च किया। घरेलू उपभोग व्यय पर इस सर्वे का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमान और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और कई सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग वितरण को मापना है।

Per capita Monthly Household Consumption Expenditure more than doubled during 2011-12 to 2022-23



National Sample Survey Office (NSSO), conducted Household Consumption Expenditure Survey (HCES) during August 2022 to July 2023#UPSC#Datapic.twitter.com/14oSiPnykS