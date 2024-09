सिद्धारमैया ने 8 राज्यों के CM को भेजा न्योता, केंद्र के इस मनमाने रवैये पर सभी होंगे एकजुट!

Highlights कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का 8 राज्यों को बुलावा केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज कहा- 'बंटवारा पूरी तरह से अधूरा'

नई दिल्ली:कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 8 राज्यों के सीएम को केंद्र सरकार के 'करों के अनुचित ट्रांसफर' पर चिट्ठी लिखते हुए बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने केंद्र सरकार द्वारा करों के अनुचित हस्तांतरण के संबंध में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को लिखा है।"

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति घरेलू प्रोडेक्ट उपभोग करने की क्षमता ज्यादा है, उन्हें आर्थिक तौर पर अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उतना हिस्सा देना चाहिए। इसके बावजूद टैक्स में कम रुपए आवंटित करता है। इसमें किसकी गलती है और इस बढ़ते हुए मुद्दे को लेकर कर्नाटक में बैठक बुलाई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "यह अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है और प्रगतिशील राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को खतरे में डालता है।"

