हिंडनबर्ग के आरोपों पर SEBI प्रमुख माधबी बुच का पलटवार, कहा- 'यह चरित्र हनन का प्रयास'

Highlights सेबी प्रमुख माधबी बुच का हिंडनबर्ग के आरोपों पर हमला कहा- यह पूरी तरह से बैस्लेस है और इसकी पीछे साजिश हालांकि, कुछ दिनों पहले सेबी ने हिंडनबर्ग को प्रवर्तन कार्रवाई का नोटिस भेजा था

नई दिल्ली: अमेरिका बेस्ड शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर अब सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने सफाई देते हुए कहा कि 'प्रवर्तन कार्रवाई' के जवाब में मेरे और पति की छवि धूमिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उसके जवाब में हिंडनबर्ग ने चरित्र ये विकल्प चुना है। गौरतलब है कि अमेरिकी बेस्ड फर्म ने बताया था कि अडानी समूह द्वारा संचालित ऑफशोर ऑपरेशन में सेबी प्रमुख और उनके पति की हिस्सेदारी है। और

अमेरिका स्थित कंपनी ने शनिवार को दावा किया कि दंपत्ति की अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल की गई दोनों अज्ञात अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी।

New allegations from Hindenburg Research accuse Sebi Chief Madhabi Puri Buch of a conflict of interest in the Adani case.



Buch and her husband strongly deny these claims, calling them "baseless" and offering full transparency.



