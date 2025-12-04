Rupee vs Dollar: अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया, डॉलर के मुकाबले 28 पैसे टूटा; जानें कैसे उठेगा

Rupee vs Dollar: अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया बृहस्पतिवार को 28 पैसे टूटकर अबतक के सबसे निचले स्तर 90.43 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में लिए गए निर्णय की घोषणा शुक्रवार को किए जाने से पहले केंद्रीय बैंक के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों की डॉलर की भारी मांग के कारण रुपये की विनिमय दर में लगातार गिरावट आ रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 90.36 पर खुला।

शुरुआती कारोबार में यह 28 पैसे और टूटकर अबतक के सबसे निचले स्तर 90.43 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारी आउटफ्लो और भारतीय रिजर्व बैंक के कम दखल के बीच, गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90.43 के ऑल-टाइम निचले स्तर पर आ गया।

बुधवार को रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 का स्तर पार कर 90.15 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था।

रुपया क्यों गिर रहा है?

एक्सपर्ट्स के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रुपया और गिरने की उम्मीद है क्योंकि बुधवार को यह पहली बार US डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया। ट्रेडर्स का कहना है कि इस ज़रूरी लेवल से नीचे गिरने से एक मज़बूत नेगेटिव ट्रेंड बना है, और कई लोगों को करेंसी पर और दबाव पड़ने की उम्मीद है।

