Rule Changes From December 1: लो जी आज से बदलाव, जेब पर असर?, 1 दिसंबर से बदल रहे हैं ये 7 नियम, मालदीव जानें से पहले देखें नियम

Highlights Rule Changes From December 1: इकोनॉमी क्लास की फीस 30 डॉलर (2,532 रुपये) से बढ़कर 50 डॉलर (4,220 रुपये) किया गया है। Rule Changes From December 1: बिजनेस क्लास की फीस 60 डॉलर (5,064 रुपये) से बढ़कर 120 डॉलर हो गई। Rule Changes From December 1: निजी जेट यात्रियों को $120 (10,129 रुपये) से $480 (40,515 रुपये) तक देना पड़ेगा।

Rule Changes From December 1: साल 2024 का अंतिम माह आज से शुरू हो गया। 1 दिसंबर से कई नियम बदल जाएंगे। आपके दैनिक जीवन और जेब पर असर पड़ेगा। तेल विपणन कंपनियां आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों तय करती है। सरकार ने फर्जी ओटीपी पर अंकुश लगाने के लिए संशोधन किया है। मालदीव पर्यटन नियमों में बदलाव हुआ है। साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर आज से शुरू हो गया और इसी के साथ अलग-अलग नियम बदल गए। देश के प्रत्येक नागरिक को नए नियमों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि दैनिक जीवन और वित्त को प्रभावित करेंगे।



style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"

allowfullscreen

title="Dailymotion Video Player"

allow="web-share">





1, Rule Changes From December 1: गैस सिलेंडर की कीमत-

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें चाहे वह वाणिज्यिक हो या घरेलू हर महीने की पहली तारीख को संशोधित होती हैं, क्योंकि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। आखिरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत अक्टूबर में संशोधित की गई थी। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 48 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। नवंबर महीने में कीमतों में संशोधन नहीं किया गया था।

2, Rule Changes From December 1: क्रेडिट कार्ड में बदलाव-

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे विभिन्न बैंक अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। जबकि एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, यस बैंक क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता फ्लाइट और होटल के लिए रिवॉर्ड पॉइंट भुना सकते हैं। इसी तरह, एक्सिस बैन और एचडीएफसी बैंक ने भी रिवॉर्ड पॉइंट नियमों और क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन किया है।

3. Rule Changes From December 1: ट्राई का नया विनियमन-

संदिग्ध ओटीपी पर अंकुश लगाने के लिए ट्राई ने नियम में बदलाव किया है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि अनचाही कॉल एवं संदेशों (स्पैम) पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को एसएमएस का स्रोत सुनिश्चित करने संबंधी आदेश से संदेश या ओटीपी मिलने में कोई देरी नहीं होगी। ओटीपी किसी भुगतान या पहचान पुष्टि के लिए सेवा प्रदाता की तरफ से भेजा जाने वाला और एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड होता है। प्रारंभिक समय सीमा 31 अक्टूबर थी, लेकिन सेवा ऑपरेटरों की मांग के बाद, ट्राई ने इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था।

4. Rule Changes From December 1: मालदीव यात्रा फीस-

सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक मालदीव का दौरा करने वाले पर्यटकों से ली जाने वाली फीस आज से बढ़ गई है। इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 30 डॉलर (2,532 रुपये) से बढ़कर 50 डॉलर (4,220 रुपये) किया गया है। बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 60 डॉलर (5,064 रुपये) से बढ़कर 120 डॉलर (10,129 रुपये) किया है। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को $90 (7,597 रुपये) से बढ़कर $240 (20,257 रुपये) और निजी जेट यात्रियों को $120 (10,129 रुपये) से $480 (40,515 रुपये) तक किया है।

5. Rule Changes From December 1: बैंक जानें से पहले देख लें डेट-

दिसंबर में बैंक 17 दिन बंद रहेंगे। यदि आप बैंक जानें के लिए तैयार हो तो डेट जरूर चेक कर लें। बैंकों में अपने कार्यों और लेनदेन की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

6. Rule Changes From December 1: आधार कार्ड फ्री अपडेट-

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार विवरण में मुफ्त अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी है। आधार कार्ड धारक अब 14 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी शुल्क के अपना नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि इस तिथि के बाद किए गए अपडेट के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा।

7. Rule Changes From December 1: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल-

कर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख ऐसे करदाता के मामले में 30 नवंबर है, जिन्हें धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता होती है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब आकलन वर्ष 2024-25 के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी है।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है और उन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लागू होगा। 5 लाख रुपये से कम कुल आय वाले करदाताओं के लिए यह विलंब शुल्क घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

Web Title: Rule Changes From December 1 aaj se jeebh par asar 7 change bank closed 17 days badal gaye niyam Credit card lpg cylinder Maldives Tourist Fee OTP Scam check see video