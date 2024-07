Rule Change From 1st August: रसोई से लेकर आपकी जेब पर सीधा असर, बदल जाएंगे 6 नियम, देखें वीडियो और समझिए

Highlights Rule Change From 1st August: भारत में गूगल मैप्स ने सर्विस चार्ज 70 फीसदी तक कम कर दिए हैं। Rule Change From 1st August: अगस्त में देश भर के बैंक 13 दिनों तक बंद रहेंगे। ऐसे करें चेक। Rule Change From 1st August: एलपीजी सिलेंडर और क्रेडिट कार्ड के नए नियम शामिल हैं।

Rule Change From 1st August: अगस्त माह की शुरुआत होने को है। दो दिन बाद आपकी जेब पर असर पड़ेगा। जुलाई लगभग खत्म हो चुका है और अगस्त 2024 शुरू होने वाला है। 1 अगस्त से देश में कई अहम बदलाव होंगे, जिनका असर आपकी रसोई से लेकर आपकी जेब तक पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर और क्रेडिट कार्ड के नए नियम शामिल हैं। हर नए महीने की शुरुआत के साथ अक्सर कई नियम बदल जाते हैं। इसी क्रम में अगस्त महीने में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है।

Rule Change From 1st August: कई बदलाव का असर दिखेगा, यहां पढ़िए...

1. एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत: ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती हैं। नई कीमतें 1 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे जारी की जाएंगी। हाल ही में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन 14 की कीमत किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जस की तस है।

1 जुलाई को दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 30 रुपये कम की गई थी। इसलिए लोग इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां न केवल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती हैं।

2. विमान ईंधनः विमान ईंधन (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी संशोधन करती हैं। इन ईंधनों की नई कीमतों की घोषणा 1 अगस्त 2024 को की जा सकती है। गौरतलब है कि अप्रैल में एटीएफ की कीमतें कम की गई थीं।

3. एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नियम: एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कुछ बदलाव लाए हैं, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। 3000 रुपये की लेनदेन सीमा के साथ CRED, Paytm, Mobikwik, Freecharge और अन्य जैसे तृतीय-पक्ष ऐप्स के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान पर 1% शुल्क लागू किया जाएगा।

15,000 रुपये से कम के ईंधन लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 15,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर कुल राशि पर 1% शुल्क लगेगा। इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक ने बकाया राशि के आधार पर ₹100 से ₹1,300 तक विलंबित भुगतान शुल्क प्रक्रिया को भी संशोधित किया है। 1 अगस्त से एचडीएफसी बैंक Tata Neu Infinity और Tata Neu Plus क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव लागू करेगा।

4. गूगल मैप्स ने बदले नियम: गूगल मैप्स हमारी यात्रा का एक अहम हिस्सा बन गया है। 1 अगस्त 2024 से Google Maps पूरे भारत में नए नियम लागू करेगा। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन ने घोषणा की है कि वह भारत में अपने गूगल मैप्स सेवा शुल्क को 70 प्रतिशत तक कम कर देगा। इसके अतिरिक्त, Google अब अपनी मैप सेवा के लिए डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में भुगतान स्वीकार करेगा।

5. अगस्त 2024 में बैंक अवकाश: यदि आपको अगस्त में बैंक से संबंधित कार्य हैं, तो बाहर निकलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी बैंक अवकाश सूची की जांच करें। अगस्त बैंक अवकाश सूची के अनुसार, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे विभिन्न अवसरों के कारण बैंक पूरे महीने में 13 दिन बंद रहेंगे। दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार भी शामिल है।

6. आयकर रिटर्नः चालू वित्त वर्ष (ITR Filing 2024) 2024-25 के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है। यदि नहीं भरा है तो जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अभी तक डेट बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। यदि आपकी इनकम 5 लाख है तो 1000 रुपये का जुर्माना और 5 लाख से अधिक है तो 5000 तक हो सकता है।

