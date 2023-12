RBI को बम से उड़ाने की धमकी मिली, धमकी देने वाले शख्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गवर्नर शक्तिकांत दास का मांगा इस्तीफा

मुंबई: मंगलवार को एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें प्रेषक ने आरबीआई कार्यालय के साथ-साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बम रखने की धमकी दी। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की भी मांग की गई है।

आरबीआई कार्यालय, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित पूरे मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कुल 11 बम धमकियों की सूचना मिली थी। मुंबई पुलिस ने धमकी भरे ईमेल और उसके बाद बम से उड़ाने की धमकी के मामले में मामला दर्ज कर लिया है।

Mumbai Police confirms bomb threat to RBI, HDFC & ICICI banks



The email, demanding resignation of RBI Governor Shaktikanta Das & Finance Minister Nirmala Sitharaman, claimed bombs at 11 locations in Mumbai. Police investigate, find no explosives. Probe underway@MumbaiPolicepic.twitter.com/PXxQKqzLYV