RBI imposes: आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने क्यों लिया एक्शन

Highlights रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर ₹4.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

मुंबईः रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

ये सहकारी बैंक हैं:, गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द सेवलिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर ₹4.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

RBI imposes Rs 12.19 cr penalty on ICICI Bank and Rs 3.95 cr on Kotak Mahindra Bank for non-compliance with certain regulatory norms