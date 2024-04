Razor pay ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ UPI स्वीच किया लॉन्च, 10,000 लेनदेन होगी प्रति सेकेंड

Highlights फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने आज यूपीआई आधारभूत संरचना को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया यूपीआई स्वीच इसका नाम दिया गया लॉन्च करने में एयरटेल पेमेंट बैंक का सहयोग लिया गया

नई दिल्ली: फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने आज यूपीआई आधारभूत संरचना को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। यूपीआई स्वीच इसका नाम दिया गया, इसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मदद से बनाया गया है और यह पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड है। इसके डिजाइन करने से सफलता की उम्मीद 4 से 5 फीसदी बढ़ गई है और ये 10,000 लेनेदेन प्रति सेकेंड में मैनेज करेगा।

कंपनी के अनुसार, यूपीआई स्वीच के जरिए कंपनी का मकसद बिजनेस को 5 गुना करना और डिजिटल पेमेंट को भी उतनी तेजी से सही करना है।

