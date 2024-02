Rajasthan Budget 2024-25 Live Updates: 70000 नई नौकरी, 5 लाख घरों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री पेश कर रहा बजट, देखें बड़ी बातें

Highlights कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है।

Rajasthan Budget 2024-25 Diya Kumari Live Updates: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश करना शुरू किया। कुमारी ने 70000 नई नौकरी का ऐलान किया और 5 लाख घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमार ने जयपुर में राज्य विधानसभा में अंतरिम बजट पेश होने से पहले सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।

#WATCH | Rajasthan Deputy CM and Finance Minister Diya Kumari with Budget briefcase before the presentation of the interim Budget 2024-25 in State assembly, Jaipur pic.twitter.com/pbTXoaZje1 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 8, 2024

यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान की वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय होता था।

#WATCH | Jaipur: Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma reaches the State Assembly ahead of the presentation of his government's first interim Budget 2024-25. pic.twitter.com/mdgCJ4UzxT — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 8, 2024

राजस्थान अंतरिम बजट पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा कि बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने जनता से डीजल-पेट्रोल में सेस कम करने का जो वादा किया था, उसे पूरा करना चाहिए, जब सरकार ने उन्हें जनादेश दिया है कि उन्हें उनसे किये गये वादे पूरे करने चाहिए।

#WATCH | Member of the Rajasthan Legislative Assembly Yunus Khan says, "The youth, farmers & the people have a lot of expectations from the budget...Their vision will be known today. We hope that the new government reaches new heights...Rates of petrol & diesel should be… pic.twitter.com/4CicixejAL — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 8, 2024

#WATCH | Rajasthan Deputy CM and Finance Minister Diya Kumar meets CM Bhajanlal Sharma ahead of the presentation of the interim Budget in the state assembly in Jaipur pic.twitter.com/lA4RdIyEup — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 8, 2024

English summary :

Rajasthan Budget 2024-25 Diya Kumari Live Updates 70000 new jobs, up to 300 units of free electricity in 5 lakh houses after 22 years a Finance Minister is presenting budget see big things

Web Title: Rajasthan Budget 2024-25 Diya Kumari Live Updates 70000 new jobs, up to 300 units of free electricity in 5 lakh houses after 22 years a Finance Minister is presenting budget see big things