Punjab Budget 2024: किसानों को मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, 200000 करोड़ रुपये का बजट पेश, चीमा ने की 11 महत्वपूर्ण घोषणाएँ

Highlights बजट में कृषि के लिए 13 हजार 784 करोड़ रुपये। स्कूली शिक्षा के लिए 16 हजार 967 करोड़ रुपये। सभी विश्वविद्यालयों के लिए 1425 करोड़ रुपये।

Punjab Budget 2024: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ राज्य का बजट पेश किया और कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार का फोकस क्षेत्र हैं। किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा। चीमा ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप (आम आदमी पार्टी) सरकार ने दो वर्षों में 40,000 से अधिक नौकरियां दी हैं। दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक परिव्यय में 13,784 करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए और 16,987 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।

STORY | Punjab govt presents state budget for FY25 with over Rs 2 lakh crore outlay



