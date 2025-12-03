एक हजार रुपये से शुरू करें पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, कुछ ही सालों में मिलेगा 4 लाख का ब्याज; जानें

Post Office Scheme: अगर आप अपने बैंक डिपॉजिट पर अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की एक स्कीम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। कोई भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर लाखों रुपये बचा सकता है। यह स्कीम कम से कम समय में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है और लाखों रुपये बचाती भी है। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, आप सब-पोस्ट ऑफिस या मेन पोस्ट ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

NSC स्कीम में लाखों जमा करें, 7.7% इंटरेस्ट पाएं

इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऐसी स्कीम चला रहा है जो कम समय में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। इस स्कीम को NSC, या नेशनल सेविंग्स सर्टिफ़िकेट के नाम से जाना जाता है। यह डिपॉज़िट 5 साल के लिए फ़िक्स होता है और इस पर लगभग 7.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह स्कीम कम से कम समय में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अगर आप इस स्कीम में लाखों रुपये जमा करते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। यह स्कीम सिर्फ़ एक हज़ार रुपये से शुरू की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम के तहत पांच साल के लिए 10 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे 4.49 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। हालांकि, यह जमा पांच साल के लिए फिक्स्ड है और इसे इस अकाउंट से निकाला नहीं जा सकता।

इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी

पोस्टमास्टर ने बताया कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जो कोई भी इच्छुक है, वह अपने आस-पास के किसी भी सब-पोस्ट ऑफिस या मेन पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकता है। यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खुली है, और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो फोटो की ज़रूरत होती है। आप अकाउंट में ₹1,000 से लेकर लाखों रुपये तक जमा कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा ब्याज दरों का फ़ायदा उठा सकते हैं।

Web Title: Post Office scheme Start this scheme with ₹1000 and earn earn ₹4 lakh in interest in just few years