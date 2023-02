Rozgar Mela: देश भर में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, पीएम मोदी बोले-आठ करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने, रोजगार अभियान चलाए जा रहा

Highlights युवाओं को स्वरोजगार के अवसर और रोजगार मिलने से देश सशक्त और समृद्ध होगा। उत्तराखंड की युवा पीढ़ी अपने गांव की तरफ लौटे। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है।

देहरादूनः ‘सशक्त और समृद्ध’ देश का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बीते कुछ महीनों में देश भर में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आठ करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं।

‘उत्तराखंड रोजगार मेला’ को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा यह निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार नए अवसर मिलें, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का यह अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।

Be it the Central Government or BJP Government in Uttarakhand, it has been our continuous effort to ensure new opportunities & modes to move forward, for every youth on the basis of their interests & abilities: PM Modi at the Rozgar Mela, Uttarakhand via video conferencing pic.twitter.com/tIFYuh1TGm — ANI (@ANI) February 20, 2023

बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं।’’ उन्होंने कहा कि जिन भी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारें हैं, वहां भी इसी प्रकार के बड़े स्तर पर रोजगार अभियान चलाए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर और रोजगार मिलने से देश सशक्त और समृद्ध होगा।

इस संबंध में उन्होंने ‘मुद्रा लोन योजना’ का जिक्र किया और कहा कि इसके तहत देश भर में युवाओं को 38 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए जिससे आठ करोड़ युवाओं को पहली बार उद्यमी बनने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि योजना के तहत दस लाख रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के मिल रहा है जिसका युवा भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

In the past few months, Central Government gave appointment letters to lakhs of youths. Wherever there is a BJP Govt in states/UTs, such campaigns at a large scale are being run in all those places: PM Narendra Modi at Rozgar Mela, Uttarakhand via video conferencing pic.twitter.com/8IsgdaZLUM — ANI (@ANI) February 20, 2023

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में ‘‘पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी’’ पहाड़ के काम आए। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमें यह धारणा बदलनी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी अपने गांव की तरफ लौटे।

For this, new opportunities are being created for employment and self-employment for youth...A lot of investment is being made for infrastructure in Uttarakhand, this will ease commuting to far away places and generate employment in large numbers: PM at Rozgar Mela, Uttarakhand pic.twitter.com/eBrjtQfeA5 — ANI (@ANI) February 20, 2023

इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं।’’ उन्होंने इस संबंध में सड़क और रेल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास में बहुत निवेश हो रहा है जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

We have to change the old perception that 'pahad ka paani aur pahad ki jawani pahad ke kaam nahi aati'. We have to change this. That is why it has been a continuous effort by the Central Govt that the youth of Uttarakhand & our young generation return to their villages: PM Modi pic.twitter.com/3X5ha9D4kW — ANI (@ANI) February 20, 2023

इस मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक अध्यापकों को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी और कहा कि यह उनके लिए जीवन की एक नयी शुरुआत है। उन्होंने कहा, ‘‘जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं, वह सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बल्कि व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्यों और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है।’’

Web Title: PM Narendra Modi at Rozgar Mela Central Government appointment letters lakhs youths Eight crore youth became entrepreneurs first time