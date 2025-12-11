Petrol Diesel Price Today: कहां सस्ता और कहां महंगा मिल रहा ईंधन, जल्द से जल्द यहां करें चेक

Petrol Diesel Price Today: भारत में पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, घरेलू कर व्यवस्था और मुद्रा विनिमय दरों के मिले-जुले प्रभाव से प्रभावित होती हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में पेट्रोल की कीमत कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में काफी अधिक है। इस अंतर का मुख्य कारण भारत में पेट्रोल पर लगने वाले उच्च कर हैं।

ऐसे में OMCs रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, उन्हें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे ताज़ा और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price” लिखकर भेज सकते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price On December 11 2025 Check Where is fuel getting cheap and where is it expensive