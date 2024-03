खुशखबरी! पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 2 रुपये की कटौती, प्रमुख शहरों में ये होंगी नई दरें

Highlights केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात को पेट्रोल और डीजल की कीमत में दो रुपये की कटौती की है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि नई कीमतें 15 मार्च सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये से घटकर 94.72 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात को पेट्रोल और डीजल की कीमत में दो रुपये की कटौती की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि नई कीमतें 15 मार्च सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगी। नई दरों के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये से घटकर 94.72 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये से घटकर 104.21 रुपये हो जाएगी, जबकि कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.3 रुपये से घटकर 103.94 रुपये हो जाएगा। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल का रेट 102.63 रुपये से घटकर 100.75 रुपये प्रति लीटर होगा।

