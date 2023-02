Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- एक साल और बढ़ाया गया राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण

Highlights सीतारमण ने कहा कि कि रेलवे में 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे में 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है।

