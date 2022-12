नए साल से पहले 104600 कर्मचारियों और 80800 पेंशनभोगियों को फायदा, महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत बढ़ाया, जानें कब से होगा लागू

Highlights सालाना आधार पर 1,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 12 प्रतिशत की वृद्धि से हर महीने 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।

अगरतलाः त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी एक दिसंबर से लागू होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब आठ से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।

Today we have increased DA/DR by 12% for state government employees and pensioners. Now the total DA is 20%, it will be effective from December 2022. More than 1 lakh regular employees and 80,800 pensioners will be benefitted: Tripura CM Manik Saha pic.twitter.com/qxfayVXtXq