मुंबई निवासी ने Swiggy पर 42.3 लाख रुपये का खाने का सामान ऑर्डर किया

मुंबई: 2023 को विदाई देने का समय आ गया है और गूगल से लेकर यूट्यूब तक, हर कोई इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए या सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो लेकर आ रहा है। स्विगी भी पीछे नहीं रही और उसने '2023 में भारत कैसे स्विगी करेगा' विषय पर एक ब्लॉग जारी किया। यह डिलीवरी ऐप द्वारा जारी किया गया लगातार 8वां "फूड रैप" है।

ब्लॉग के मुताबिक, मुंबई के एक यूजर ने स्विगी से 42.3 लाख रुपये का खाना ऑर्डर किया। ब्लॉग में लिखा है, “मुंबई का एक उपयोगकर्ता, जिसने 42.3 लाख रुपये का भोजन ऑर्डर दिया (नहीं, यह सीटीसी नहीं है)।” झाँसी के एक निवासी ने एक ही दिन में 269 वस्तुओं का ऑर्डर दिया और भुवनेश्वर के एक घर में 207 पिज्जा का ऑर्डर दिया गया। चॉकलेट केक के लिए 8.5 मिलियन ऑर्डर के साथ बेंगलुरु 'केक कैपिटल' के रूप में उभरा और पूरे देश ने वेलेंटाइन डे पर प्रति मिनट 271 केक का ऑर्डर दिया।

इसके अलावा देश ने दुर्गा पूजा के दौरान गुलाब जामुन के 77 लाख ऑर्डरों का लुत्फ़ उठाया और नवरात्रि के दौरान शाकाहारी ऑर्डरों में पसंदीदा मसाला डोसा सबसे आगे रहा। बिरयानी ने एक बार फिर इस साल लगातार आठवीं बार स्विगी पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बनने का ताज छीन लिया। भारत ने 2023 में प्रति सेकंड 2.5 बिरयानी का ऑर्डर दिया और हैदराबाद के एक निवासी ने पूरे वर्ष में 1,633 बिरयानी का ऑर्डर दिया। यानी एक दिन में 4 से ज्यादा बिरयानी!

