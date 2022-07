मदर डेयरी ने दी राहत, सोयाबीन, राइस ब्रान तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती

Highlights मूंगफली तेल का 187.93 रुपये प्रति किलो था। वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों के दाम काफी नीचे आए हैं। खाद्य तेल निर्माताओं ने पिछले महीने कीमतों में 10-15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की थी।

नई दिल्लीः मदर डेयरी ने ग्राहकों को राहत दी है। सोयाबीन, राइस ब्रान तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, छह जुलाई को पाम तेल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 144.16 रुपये प्रति किलो, सूरजमुखी तेल का 185.77 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन तेल का 185.77 रुपये प्रति किलो, सरसों तेल का 177.37 रुपये प्रति किलो और मूंगफली तेल का 187.93 रुपये प्रति किलो था।

वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को आयातित खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में एक सप्ताह के अंदर 10 रुपये प्रति लीटर तक की और कटौती करने का निर्देश दिया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भी इसकी जानकारी है।

Mother Dairy cuts MRP of soyabean, rice bran oils by up to Rs 15 per litre: Statement