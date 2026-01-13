Meta layoffs: मेटा अपने 1,500 कर्मचारियों की करेगा छंटनी, CTO ने सबसे ज़रूरी ऑल-हैंड्स मीटिंग बुलाई है

Meta layoffs: ऐसा लगता है कि छंटनी का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेटा अपने रियलिटी लैब्स डिवीज़न से लगभग 1,500 नौकरियाँ कम करने की तैयारी कर रही है, जबकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डेटा सेंटर्स पर खर्च बढ़ा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें इस मामले से जुड़े लोगों का हवाला दिया गया है, छंटनी की घोषणा मंगलवार को ही की जा सकती है और इससे यूनिट के लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। रियलिटी लैब्स में अभी लगभग 15,000 लोग काम करते हैं।

रियलिटी लैब्स मेटा के वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म के लिए ज़िम्मेदार है। यह डिवीज़न ओकुलस के तौर पर शुरू हुआ था, जो पामर लकी द्वारा शुरू किया गया VR हेडसेट स्टार्टअप था और जिसे किकस्टार्टर से फंडिंग मिली थी, और 2014 में फेसबुक ने इसे खरीद लिया था। सालों से, यह VR और AR हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए मेटा का हब बन गया है, जिसमें हेडसेट, रे-बैन स्मार्ट ग्लास और होराइजन वर्ल्ड्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिसने एक समय कंपनी के मेटावर्स के सपनों में अहम भूमिका निभाई थी।

रिपोर्ट की गई छंटनी ऐसे अंदरूनी डेवलपमेंट्स के साथ हुई है, जिससे टीम में बेचैनी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मेटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड्रयू बोसवर्थ ने बुधवार को रियलिटी लैब्स के कर्मचारियों के लिए एक ऑल-हैंड्स मीटिंग बुलाई है, जिसे उन्होंने साल की "सबसे ज़रूरी" मीटिंग बताया है। बताया जा रहा है कि स्टाफ मेंबर्स को पर्सनली मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि यह मीटिंग नौकरी में कटौती की घोषणा के एक दिन बाद होगी।

रियलिटी लैब्स के भविष्य को लेकर चिंताएं कई महीनों से बढ़ रही हैं। पिछले महीने, गिज़मोडो के पत्रकार जेम्स पेरो ने लिखा था कि इस डिवीज़न के बजट में 30 प्रतिशत की कटौती की योजना से यह साफ पता चलता है कि मेटा पैसे और ध्यान कैसे बांट रहा है, इसमें बदलाव आया है। हालांकि, इसका मतलब मेटावर्स की कोशिशों का तुरंत खत्म होना नहीं था, लेकिन इस कदम से पता चला कि अब दूसरे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मेटा बड़े AI कंप्यूट क्षमता बनाने की योजना बना रहा है

यह दिशा इस हफ़्ते और साफ़ हो गई। सोमवार को, मेटा ने मेटा कंप्यूट नाम की एक नई पहल के तहत अपने डेटा सेंटर फ़ुटप्रिंट के बड़े विस्तार की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि वह इस दशक के अंत से पहले "दसियों गीगावाट" AI कंप्यूट क्षमता बनाने की योजना बना रही है। व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब होगा कि डेटा सेंटर कई बड़े शहरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के बराबर बिजली लेंगे, जिससे पता चलता है कि मेटा की AI महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हो गई हैं।

मेटा ने उसी दिन एक सीनियर लीडरशिप नियुक्ति की भी घोषणा की। दीना पॉवेल मैककॉर्मिक, जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और डोनाल्ड ट्रम्प की पूर्व सलाहकार और लंबे समय से बैंकिंग एग्जीक्यूटिव रही हैं, मेटा में प्रेसिडेंट और वाइस चेयरपर्सन के रूप में शामिल होंगी। उम्मीद है कि यह नियुक्ति कंपनी को पॉलिसी, सरकारी संबंधों और पार्टनरशिप को मैनेज करने में मदद करेगी क्योंकि वह बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ रही है।

मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर देने को स्ट्रेटेजिक शब्दों में बताया, "हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कैसे इंजीनियरिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, यह एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा बन जाएगा।" उन्होंने 2022 में भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जब वह मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर भारी खर्च का बचाव कर रहे थे, और उस समय तर्क दिया था कि नए तरह के अनुभव बनाने से कंपनी लंबे समय में मज़बूत होगी।

रियलिटी लैब्स के कर्मचारियों के लिए, अब फोकस इस बात पर है कि आगे क्या होगा। अगर रिपोर्ट के मुताबिक छंटनी होती है, तो इससे यह भावना और बढ़ेगी कि मेटा अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से काम कर रहा है, जिसमें AI सेंटर स्टेज पर है, जबकि उसकी कभी-फ्लैगशिप रही मेटावर्स यूनिट का भविष्य ज़्यादा अनिश्चित लग रहा है।



Web Title: Meta layoffs: Meta will lay off 1,500 employees; the CTO has called a crucial all-hands meeting.