मारुति सुजुकी की यह गाड़ी भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कार बनी, लगातार 2 वर्षों से है नंबर वन

Highlights मारुति सुजुकी वैगनआर (WagonR) ने इस साल 30 लाख की बिक्री का माइलस्टोन हासिल किया लगातार दूसरे साल भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई अपने लॉन्च के बाद से, वैगनआर कंपनी के द्वारा लगातार विकसित हुई है

मुंबई: मारुति सुजुकी वैगनआर (WagonR) ने इस साल 30 लाख की बिक्री का माइलस्टोन हासिल किया और लगातार दूसरे साल भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। वर्षों से, ब्रांड ने अपने उत्पाद के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को भविष्य के लिए तैयार अनुभव देना सुनिश्चित किया है।

ब्रांड की उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए शशांक श्रीवास्तव, सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा, 30 लाख से अधिक संचयी बिक्री के साथ वैगनआर की निरंतर सफलता सबसे प्रतिष्ठित भारतीय हैचबैक में से एक के रूप में इसके निर्विवाद शासन का एक वसीयतनामा है।

उन्होंने अपनी बात को जोड़ते हुए कहा, लॉन्च के बाद से, वैगनआर लगातार विकसित हुई है और वर्ग-अग्रणी सुविधाओं, डिज़ाइन और प्रदर्शन के साथ ग्राहकों की वरीयताओं को बदलने की नब्ज़ तक पहुँची है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 'दिल से स्ट्रॉन्ग' वैगनआर के बार-बार खरीदारों का प्रतिशत सबसे अधिक है क्योंकि इसके 24 प्रतिशत ग्राहक नई वैगनआर में अपग्रेड करना पसंद करते हैं।

~ India’s best-selling car for the last 2 consecutive years



~ Maruti Suzuki WagonR becomes the No. 1 choice for 30 Lakh “Dil Se Strong” customers@Maruti_Corp@shashankdrives@CVRAMAN61



Congratulations on this achievement !! pic.twitter.com/SKpMmIheKZ