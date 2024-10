Kavach Rail: क्या है स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच?, कैसे करेगा काम, ट्रेन सुरक्षा प्रणाली में गेम-चेंजिंग...

Highlights Kavach Rail: वंदे मेट्रो का परीक्षण और टक्कर-रोधी प्रणाली कवच लागू करने को रेखांकित किया। Kavach Rail: पटरियों और संकेतकों की गुणवत्ता की सख्ती से जांच भी की जा रही है। Kavach Rail: 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एवं ट्रेन को टकराव रोकने की क्षमता प्रदान करता है।

Kavach Rail: भारत के लिए रेल परिवहन नेटवर्क जीवन रेखा है? नरेंद्र मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार सुरक्षा पर फोकस कर रेल व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय रेलवे 1.3 लाख किलोमीटर से अधिक ट्रैक तक फैली हुई है। इस दौरान 7,335 स्टेशनों को जोड़ती है और प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। मोदी सरकार स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' पर काम कर रही है। ‘कवच’ प्रणाली लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में विफल रहने की स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर चलाने में सहायक होता है।

