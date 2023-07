Karnataka budget 2023: 327747 लाख करोड़ रुपये का बजट, शराब और बीयर पर आबकारी शुल्क बढ़ाया, 14वां बजट पेश कर सीएम सिद्धरमैया ने बनाया रिकॉर्ड, देखें बड़ी बातें

Highlights 3.27 लाख करोड़ रुपये के आवंटन वाला बजट कर्नाटक विधानसभा में पेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। सिद्धरमैया ने 14वां बजट पेश करने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाया।

Karnataka budget 2023:कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे पूरा करने पर सालाना 52,000 करोड़ रुपये व्यय करने का ऐलान करने के साथ इससे 1.3 करोड़ परिवारों के लाभांवित होने की संभावना जताई।

सिद्धरमैया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.27 लाख करोड़ (3,27,747) रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान दी गईं पांच 'गारंटी' को पूरा करने से राज्य सरकार हरेक परिवार को हर महीने 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराएगी।

Karnataka Budget allocation 2023-2024 | Rs 37,587 Crores allocated for Education, Rs 24,166 Crores for Women and Child Development. This is 11% and 7% respectively of the total budget allocation. Rs 14,950 Crores - 4% of the total allocation - allocated for Health and Family…