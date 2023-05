JK G20: कश्मीर टूरिस्टों के लिए आज सबसे अधिक सुरक्षित, 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने कश्मीर की खूबसूरती से हुए रूबरू, देखें वीडियो

Highlights फिल्मों की शूटिंग के लिए बालीवुड के मुकाबले में 19 नहीं 20 है। तीन दिवसीय जी-20 की बैठक का आज आखिरी दिन था। 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है।

JK G20: जी-20 की कश्मीर में संपन्न हुई तीन दिवसीय बैठक के परिणाम कब तक आएंगें, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा पर इतना जरूर है कि भारत सरकार विश्वभर को यह संदेश देने में कामयाब रही है कि कश्मीर टूरिस्टों के लिए आज सबसे अधिक सुरक्षित होने के साथ ही फिल्मों की शूटिंग के लिए बालीवुड के मुकाबले में 19 नहीं 20 है।

तीन दिवसीय जी-20 की बैठक का आज आखिरी दिन था। जी-20 के तहत आने वाले देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों को कश्मीर की खूबसूरती और हुनर के दीदार करवाने में हालांकि 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है जिसमें सुरक्षा के मद पर होने वाला खर्चा शामिल नहीं किया गया है।

J&K | The Delegates of the 3rd G20 Tourism Working Group Meeting dressed in traditional attire on a visit to the Nishat Bagh in Srinagar. pic.twitter.com/l7zuwmwUtI