Jan Aushadi Kendra: देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 25000, पीएम मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र की शुरुआत की, जानें फायदे, कैसे उठा सकते हैं लाभ

Jan Aushadi Kendra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का शुभारंभ किया। अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब-करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं।

#WATCH | PM Modi interacts with beneficiaries of different government schemes during Viksit Bharat Sankalp Yatra program, via video conferencing



The PM launched a program to increase the number of Jan Aushadi Kendras from 10,000 to 25,000 and Pradhan Mantri Mahila Kisan Drone…