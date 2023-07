ITR Filing Last Date 2023: आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद इस लास्ट स्टेप को न करें मिस वरना नहीं बनेगा आपका काम, जानें क्या कहता है आयकर विभाग

Highlights आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई है आईटीआर फॉर्म भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी है इनकम टैक्स विभाग ने लोगों के लिए हेल्पडेक्स जारी किया

ITR Filing Last Date 2023: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को केवल दो दिन बचे हैं और 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी।

अगर अभी भी आपने अपना आईटीआर नहीं भरा है तो अभी भी मौका है जल्द अपने आईटीआर को फाइल करें। लास्ट डेट 31 जुलाई को भागदौड़ से बचने के लिए समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अच्छा होता।

वहीं, जिन लोगों ने अपना आईटीआर भर दिया है उनमें से कई लोगों का रिफंड भी आ चुका है। हालांकि, जिन लोगों ने आईटीआर अभी तक नहीं भरा है और वह बिना किसी की मदद के स्वयं आईटीआर भरने जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए इसेस संबंधित जानकारी को जानना बहुत जरूरी है।

निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 है। आईटीआर फॉर्म को भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है।

ई-वेरिफिकेशन या सत्यापन किए बिना आपका आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप https://incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका आईटीआर ई-वेरिफाई माना जाएगा।

