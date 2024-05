PAN-Aadhaar Link: "31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से कर लें लिंक वरना...", जानें आयकर विभाग ने क्या कहा

PAN-Aadhaar Link:आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अनुस्मारक जारी किया, जिसमें करदाताओं से 31 मई, 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने का आग्रह किया गया। आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जो लोग समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की उच्च दर।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा, "करदाता ध्यान दें, 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें। 31 मई तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा।"

Kind Attention Taxpayers,



Please link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024, if you haven’t already, in order to avoid tax deduction at a higher rate.



Please refer to CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024. pic.twitter.com/L4UfP436aI