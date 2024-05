आधार कार्ड में अपडेट करना है अपना पता? इन सरल स्टेप्स की मदद से करें ये काम, नहीं होगी कोई दिक्कत

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2024 08:33 AM

Next

प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना विशिष्ट आधार नंबर होता है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को बुनियादी बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है।