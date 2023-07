Honda Motorcycle & Scooter India: 125 सीसी इंजन वाला नया संस्करण, शुरुआती कीमत 83400 रुपये, होंडा मोटरसाइकिल ने डियो 125 स्कूटर बाजार में उतारा, जानें और खासियत

Highlights इसकी शुरुआती कीमत 83,400 रुपये है। कंपनी ने कहा कि डियो 125 दो संस्करणों में उपलब्ध है।

Honda Motorcycle & Scooter India: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने बृहस्पतिवार को अपने नए स्कूटर डियो 125 को पेश किया। इसकी शुरुआती कीमत 83,400 रुपये है। डियो इससे पहले 110 सीसी इंजन क्षमता में उपलब्ध थी। कंपनी ने अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस 125 सीसी इंजन वाला नया संस्करण पेश किया है।

#Honda Motorcycle and Scooter have officially launched their Dio 125 in #India . Available in two variants - Standard and Smart, starting at ₹83,400 and ₹91,300 respectively (ex-showroom). #BikeIndia #HondaDio125 @honda2wheelerin pic.twitter.com/VqG8GY0JE0

एचएमएसआई के निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुत्सुमा ओटानी ने कहा,“होंडा डियो 125 अपने बिल्कुल नए 125 सीसी अवतार में युवा भारतीय ग्राहकों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से डिजायन और विकसित की गई है।” कंपनी ने कहा कि डियो 125 दो संस्करणों में उपलब्ध है।

.@honda2wheelerin’s latest offering is the Dio 125, launched at a price tag of Rs 83,400. The scooter gets the same 125 cc engine as the Grazia 125.



