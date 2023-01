हिंडनबर्ग रिसर्च का पलटवार- हम मानते हैं उभरती हुई महाशक्ति है भारत, तिरंगा ओढ़कर लूट रहा अडानी ग्रुप

Highlights अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों के जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट "मिथ्या धारणा बनाने" की "छिपी हुई मंशा" से प्रेरित है हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को अडानी ग्रुप को जवाब दिया और कहा कि भारत की सफलता के साथ गौतम अडानी की संपत्ति को मिलाने का प्रयास किया है हिंडनबर्ग ने कहा कि स्पष्ट रूप से हम भारत को एक जीवंत लोकतंत्र और एक रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति मानते हैं

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि समूह के खिलाफ उसकी रिपोर्ट भारत पर हमला थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग इकाई ने सोमवार को कहा कि धोखाधड़ी को 'राष्ट्रवाद' या 'कुछ बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिक्रिया' से ढंका नहीं जा सकता। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है।

अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ का 'स्पष्टीकरण' जारी किया है। अडानी समूह की प्रतिक्रिया पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती महाशक्ति है। अडानी समूह 'व्यवस्थित लूट' से भारत के भविष्य को रोक रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट पर कायम है।

Adani Group has attempted to conflate its meteoric rise&wealth of Chairman, Gautam Adani, with the success of India itself. We disagree. To be clear, we believe India a vibrant democracy&an emerging superpower w/an exciting future: Hindenburg responds to Adani's 413-page rebuttal pic.twitter.com/IgE1HrCsvl