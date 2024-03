विवाद के बाद घर लौटे गौतम सिंघानिया के पिता, तस्वीर साझा कर कहा- 'उनके लिए खुशी का पल'

Highlights गौतम सिंघानिया ने हाल में एक फोटो शेयर की फोटो में उन्होंने बताया कि उनके पिता विजयपत सिंघानिया घर लौट आए हैं यह उनके लिए बहुत खुशी का पल है

नई दिल्ली: रेमंड प्रमुख गौतम सिंघानिया ने हाल में एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि उनके पिता विजयपत सिंघानिया घर लौट आए हैं। असल में पिछले दिनों गौतम की धर्मपत्नी नवाज मोदी से हुए विवाद पर विजयपत सिंघानिया ने घर छोड़ दिया था। लेकिन उनके घर लौट आने के बाद बेटे गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक विवाद के बाद गौतम और विजयपत सिंघानिया आज घर पर अपने पिता को एक साथ पाकर खुश हैं"।

विजयपत, जिन्होंने रेमंड को एक छोटी कपड़ा कंपनी से एक विश्व-प्रसिद्ध ब्रांड में बदल दिया और फिर 2015 में गौतम को बागडोर सौंपी, सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ देकर एक 'मूर्खतापूर्ण' गलती की है और माता-पिता को ऐसा करना चाहिए। इससे पहले कि वे अपने बच्चों को सब कुछ दे दें, बहुत सावधानी से सोचें"।

Happy to have my father at home today and seek his blessings. Wishing you good health Papa always. pic.twitter.com/c6QOVTNCwo