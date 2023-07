GST Council: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला, जीएसटी परिषद की बैठक की अहम बातें

Highlights केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (‍ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) से सूचना साझा करने की अनुमति दी गई है। जीएसटी परिषद की यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हुई।

GST Council: पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की।

GST Council clears 28 per cent tax on online gaming on full face value amount: West Bengal finance minister