Google Wallet on Play Store: गूगल प्ले स्टोर पर शामिल हुआ गूगल वॉलेट, जानिए कैसे करना होगा उपयोग

Highlights Google Wallet on Play Store: अब गूगल यूजर्स बचत के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे Google Wallet on Play Store: लेकिन डाउनलोड करने में कुछ यूजर्स को आ रही दिक्कत Google Wallet on Play Store: आइए जानते हैं क्या है इसमें खास

Google Wallet on Play Store: भारत में गूगल प्ले स्टोर पर अब गूगल वॉलेट भी आ गया है। हालांकि, जब ये बात सामने आई कि इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन ये अभी कुछ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, तो इससे यूजर्स को दिक्कत आ रही। इस खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के यूजर्स ईशान अग्रवाल, अर्जुन कुरुथ ने इस बात को कंफर्म किया है।

एक बात ये सामने निकलकर के आ रही है कि गूगल वॉलेट का सफर भारत के लिए शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स का मानना है कि यह ऐप कुछ डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है। यह अनिश्चितता बनी हुई है कि गूगल सिस्टम को लाने से पहले इसको लेकर पुख्ता कर लेना चाहिए थे, अन्यथा यूजर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि, इसके आने से यूजर्स अपनी बचत को अब गूगल के प्लेटफॉर्म पर भी सेव कर सकेंगे।

आया तो समय पर, लेकिन अभी पहुंच से बाहर..

गूगल प्ले स्टोर पर अभी पूरी तरह से यूजर्स तक इसकी पहुंच नहीं बन पा रही है और आधिकारिक घोषणा न होने के कारण भी इस तरह की योजना पर उचित तरीके से काम होना नामुमकिन सा होता जा रहा। इसमें ये भी एक बात है कि यह सिर्फ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ लोगों तो अभी भी इसकी खोज कर रहे हैं।

Google Wallet is now available officially through Play Store in 🇮🇳 India.



You will soon be able to store Indian loyalty cards, tickets, boarding passes and more. Of course, Tap to Pay that worked through GPay will keep working & GPay will stay as a separate app for now. pic.twitter.com/JI9uYlkROH