गौतम अडानी पर अमेरिका में लगा फर्जीवाड़े और घूसखोरी का आरोप, 250 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत का मामला

Gautam Adani: अरबपति उद्योगपति गौतमन अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का बड़ा आरोप लगा है। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी और एज़्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कैबनेस पर बुधवार को प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के साथ-साथ मूल प्रतिभूति धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया।

जो झूठे और भ्रामक बयानों के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने की बहु-अरब डॉलर की योजना में उनकी भूमिका के लिए था।

एसईसी ने आरोप लगाया कि रिश्वतखोरी की योजना अक्षय ऊर्जा कंपनियों अडानी ग्रीन और एज़्योर पावर को भारत सरकार द्वारा दिए गए बहु-अरब डॉलर के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई थी।

शिकायत में उन पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा, नागरिक दंड और अधिकारी और निदेशक प्रतिबंध की मांग की गई है। एसईसी ने एक बयान में कहा कि कथित योजना के दौरान, अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक जुटाए और एज़्योर पावर के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किए गए।

साथ ही, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अडानी और सागर अडानी, कैबनेस और अडानी ग्रीन और एज़्योर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खोल दिया।

ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में खोले गए संघीय अभियोग में दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़ी रिश्वतखोरी योजना के संबंध में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश के लिए पांच अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया है।

संघीय अभियोजकों का दावा है कि 2020 और 2024 के बीच, अडानी और उनके सहयोगियों ने लगभग 20 साल की अवधि में कर के बाद अनुमानित मुनाफे में 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के सौर ऊर्जा अनुबंध प्राप्त करने के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की रिश्वत दी। अडानी और सात अन्य अधिकारियों पर आकर्षक अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में झूठे बयान देकर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।

एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स डेनेही के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर जांच में बाधा डालने की भी कोशिश की।

उप सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा एच मिलर ने कहा, "इस अभियोग में भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने, अरबों डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने और न्याय में बाधा डालने की योजना का आरोप लगाया गया है।"

उन्होंने कहा, "ये अपराध कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करने और वित्तपोषित करने के लिए किए गए थे।"न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर, अडानी ने रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, और प्रतिवादियों ने इसके निष्पादन के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक-दूसरे के साथ व्यक्तिगत बैठकें कीं।

