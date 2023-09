एलन मस्क ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा दावा, कहा- "कोविड शॉट ने मुझे लगभग अस्पताल पहुंचा दिया..."

नई दिल्ली: अरबपति और टेक इंडस्ट्री के दिग्गज बिजनेसमेन एलन मस्क ने बड़ा दावा किया है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म एक्स पर ट्वीट के जरिए दावा करते हुए कहा कि उन्हें सीओवीआईडी ​​​​-19 वैक्सीन शॉट लेने के बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एलन मस्क ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें इस कदर समस्या हुई कि वह लगभग अस्पताल जाने की स्थिति में आ गए।

मस्क ने मंगलवार को एक अन्य एक्स अकाउंट, वॉल स्ट्रीट सिल्वर से एक वीडियो दोबारा पोस्ट किया, जिसमें 2021 के अंत में पहली बार लॉन्च होने के बाद से टीकों की घटती प्रभावकारिता पर प्रकाश डाला गया और हाल के वर्षों में कुछ देशों द्वारा सुरक्षा या प्रभावशीलता संबंधी चिंताओं पर कुछ शॉट्स के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया।

मस्क के अनुसार, टीकाकरण खतरनाक है। उन्होंने लिखा, "मेरी चिंता इस अपमानजनक मांग से अधिक थी कि लोगों को कुछ भी करने के लिए वैक्सीन और कई बूस्टर लेने ही चाहिए। वह तो गड़बड़ हो गई।"

उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बिडेन के कार्यकारी आदेश को अमान्य नहीं कर दिया, तब तक स्पेसएक्स और कई अन्य कंपनियां टीकाकरण से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर हो जातीं!

मस्क ने कहा, "हमने ऐसा नहीं किया होता। मैं उन अच्छे लोगों को नौकरी से निकालने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगा जो जेल जाना नहीं चाहते। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे टीका आने से पहले ही मूल रूप से कोविड हो गया था (हल्के सर्दी के लक्षण) और यात्रा के लिए मुझे तीन टीके लगवाने पड़े। तीसरी गोली ने मुझे लगभग अस्पताल पहुंचा दिया।"

