DMRC UPI: दिल्ली मेट्रो यात्रियों को तोहफा, 125 से अधिक स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन और काउंटरों पर यूपीआई से भुगतान कर टिकट खरीदे, जानें सुविधा

Highlights शुभारंभ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एमडी/डीएमआरसी डॉ. विकास कुमार ने किया। पहल का उद्देश्य टिकट सेवा और यात्रा को डिजिटल और निर्बाध करना है। स्मार्टफोन पर ‘यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) ऐप के माध्यम से कर सकेंगे।

DMRC UPI: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। टिकट वेंडिंग मशीनों और ग्राहक सेवा काउंटरों पर भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विकल्प का विस्तार किया है। इस विस्तारित सुविधा का शुभारंभ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एमडी/डीएमआरसी डॉ. विकास कुमार ने किया।

Delhi Metro today extended the option of payment by Unified Payments Interface (UPI) at its Ticket Vending Machines (TVMs) and ticket counters across its network. This extended facility was launched today by Dr. Vikas Kumar, MD/DMRC from Rajiv Chowk Metro Station. pic.twitter.com/DP7sOFkSq7