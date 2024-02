Delhi Metro 2024: किसान आंदोलन से मेट्रो की जमकर कमाई!, 13 फरवरी को यात्री ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

Highlights घंटों के लिए बंद करते हुए यात्रियों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित किया था। यात्रियों को अन्य द्वारों से इन स्टेशनों में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी। पिछले साल चार सितंबर को 71.03 लाख और 29 अगस्त 2023 को 69.94 लाख थी।

Delhi Metro 2024: दिल्ली मेट्रो में 13 फरवरी को 71.09 लाख दैनिक यात्रियों ने सफर किया जो अब तक का एक रिकार्ड है। यह उस दिन का रिकॉर्ड है जब राष्ट्रीय राजधानी तक किसानों के मार्च के चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनसीआर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम देखा गया । दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(डीएमआरसी) ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में डेटा साझा करते हुए कहा कि उसने पिछले सितंबर में हासिल किए गए अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। दिल्ली मेट्रो में दैनिक यात्रियों की संख्या पिछले साल चार सितंबर को 71.03 लाख और 29 अगस्त 2023 को 69.94 लाख थी। डीएमआरसी ने अपने पोस्ट में कहा, "दिल्ली मेट्रो ने मंगलवार (13 फरवरी, 2024) को 71.09 लाख दैनिक यात्रियों की संख्या दर्ज करके सितंबर 2023 में बनाए गए अपने सर्वाधिक दैनिक यात्रियों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो अब तक की सबसे अधिक दैनिक यात्रियों की संख्या थी।"

मेट्रो ने बनाया राइडरशिप में नया रिकॉर्ड Highest Passengers Journey in Metro On Tuesday (13th February 2024) with 71.09 lakh journeys being performed in the DMRC network. Previous Record : 4th September 2023 : 71.04 lac pic.twitter.com/Ife0pD79id

Delhi Metro broke its highest Passenger journeys record set in September 2023 by registering an unmatched 71.09 lakh passenger journeys on Tuesday (February 13, 2024), the highest ever daily passenger journeys. pic.twitter.com/xgtuEUS0dI