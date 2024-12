Christmas 2024: आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की ‘सिख सांता’ वाली ये मजेदार पोस्ट

Highlights पोस्ट की गई तस्वीर में एक सिख व्यक्ति रिक्शा चलाते हुए दिख रहा है जिसमें सांता की पोशाक पहने कई बच्चे शामिल हैं महिंद्रा के सोशल मीडिया पोस्ट पर कई उत्साही टिप्पणियां आईं

Christmas 2024: देश के जानेमाने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने क्रिसमस 2024 मनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, "मैं हर क्रिसमस पर यह तस्वीर शेयर करते नहीं थकूंगा..." तस्वीर में एक सिख व्यक्ति रिक्शा चलाते हुए दिख रहा है, जिसमें सांता की पोशाक पहने कई बच्चे शामिल हैं। महिंद्रा के सोशल मीडिया पोस्ट पर कई उत्साही टिप्पणियां आईं।

एक यूजर ने लिखा, "भारतीय संस्कृति का वर्णन करने वाली सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक। हम किसी भी त्यौहार को मनाना पसंद करते हैं जो हमारे जीवन में खुशी, आनंद, प्यार और उम्मीद लेकर आता है।" एक अन्य ने कहा, "पंजाब में 1980 के दशक में हम इसी तरह प्राथमिक स्कूल में जाते थे।"

एक सोशल मीडिया यूजर ने टिप्पणी की, "हमें अपने आस-पास इस तरह के सांता की जरूरत है," जबकि दूसरे ने लिखा, "यह वास्तव में पंजाब की असली तस्वीर है। आपको पंजाब के किसी दोस्त से पूछना चाहिए। आपकी आंखें खुल जाएंगी। वैसे भी, आपके पास सही तस्वीर है।"

I will never tire of sharing this pic every Christmas… pic.twitter.com/qgmAIHVT5Q

क्रिसमस पर आनंद महिंद्रा की यह पहली “सिख सांता” पोस्ट नहीं है। 2016 में, उन्होंने सांता क्लॉज़ की पोशाक पहने एक सिख बच्चे को पोस्ट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि वह बच्चा रेहरास सिंह कुकरेजा था। उन्होंने लिखा, “जब मेरे नाती-नातिन होंगे, तो यह खुशमिजाज लड़का पहला सांता होगा जिसे मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। 'साड्डा सरदार सांता।' सभी को मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएँ…”

एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी, "हा हा हा हा...इससे पूरी तरह सहमत हूं...लेकिन पोते-पोतियों को भ्रम हो सकता है।" एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने जवाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर सांता की पोशाक पहने एक बच्चे की तस्वीर साझा की।

When I finally have grandchildren, this happy guy is the first Santa I want them to see. 'Sadda Sardar Santa.' Merry Christmas, everyone... pic.twitter.com/pDCixQeQZt