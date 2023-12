Cabinet Decisions: बिहार को सौगात, दीघा और सोनपुर को जोड़ा जाएगा, नारियल एमएसपी में बढ़ोतरी, नए साल से पहले मोदी सरकार ने दिया तोहफा

Highlights त्रिपुरा और असम के लिए खोवई से हरिना तक के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी ही। 2024 के लिए एमएसपी (कोपरा के लिए) तय कर दिया गया है। मिलिंग कोपरा (नारियल) के लिए एमएसपी 2023 से अधिक होगा।

CABINET DECISIONS: नए साल से पहले केंद्र सरकार ने कई फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दी। यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। इसके साथ ही केंद्र ने त्रिपुरा और असम के लिए खोवई से हरिना तक के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी ही।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2024 के लिए एमएसपी (कोपरा के लिए) तय कर दिया गया है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वर्ष 2024 के लिए मिलिंग कोपरा (नारियल) के लिए एमएसपी 2023 से अधिक होगा।

मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ठाकुर ने कहा कि बिहार में काफी संभावनाएं हैं और पीएम मोदी ने हमेशा राज्य के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं। बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी।

VIDEO | "MSP (for kopra) for 2024 has been decided. I am happy to saw that MSP for milling kopra (coconut) for the year 2024 will be more than 2023. Milling kopra's MSP has been raised by Rs 300 per quintal and for ball kopra it has been increased by Rs 250 per quintal," says… pic.twitter.com/GU89qdZbiD