मोदी कैबिनेट ने 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर टाटा के दो सहित 3 चिप संयंत्रों को मंजूरी दी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 1.26 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सेमीकंडक्टर संयंत्रों के लिए तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिनमें से दो गुजरात में और एक असम में है। प्रस्तावों में टाटा समूह और ताइवान के पीएसएमसी द्वारा गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब शामिल है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 फरवरी को कहा कि टाटा जेवी प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब बनाएगी।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा,"आज प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा और पावरचिप-ताइवान द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका प्लांट धोलेरा में होगा। साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट के बाद अब एक धोलेरा में आने का मन है।"

वैष्णव ने घोषणा की कि कैबिनेट ने 27,000 करोड़ रुपये के निवेश पर असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाई को भी मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि सीजी पावर और जापान की रेनेसा गुजरात के साणंद में 7,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिदिन 15 मिलियन चिप्स का उत्पादन करने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेंगी। ये प्लांट अमेरिका स्थित मेमोरी चिप निर्माता माइक्रोन द्वारा स्थापित किए जा रहे 22,516 करोड़ रुपये के चिप असेंबली प्लांट के अतिरिक्त हैं।

