Highlights एनसीएलटी में बायजू के चार निवेशकों ने मुकदमा दायर किया कर्नाटक उच्च न्यायालय कुछ निवेशकों के कदम को चुनौती देने वाली रवींद्रन की याचिका पर सुनवाई करेगा रवींद्रन और उनके परिवार की कंपनी में 26.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है

Byju’s EGM: बायजू के चार निवेशकों ने दमन, कुप्रबंधन का मुकदमा एनसीएलटी में दायर किया। संस्थापक बायजू रवींद्रन को कंपनी चलाने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की। एनसीएलटी बेंगलुरु में बायजू प्रबंधन के खिलाफ निवेशकों के मुकदमे में फोरेंसिक ऑडिट, नए निदेशक मंडल की नियुक्ति, राइट्स इश्यू को अमान्य घोषित करने की मांग की। ऐसे में संस्थापक के लिए मुश्किल कम होने की जगह और बढ़ गई है।

Four Byju's investors file oppression, mismanagement suit in NCLT, seeks declaring founder Byju Raveendran unfit to run firm. pic.twitter.com/dljTRfmCk8