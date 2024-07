Budget 2024: पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता, एक लाख की सैलरी पर PF में इतना रुपए, जानें

Budget 2024: केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2024 के जरिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 13 लाख युवाओं को पहली नौकरी पर एक महीने का भत्ता मिलेगा, इसके साथ एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपए सरकार पीएफ के रूप में देगी।

इसके बाद वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताया कि एक महीने के वेतन का 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर (डीबीटी) तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति महीने वेतन होगी और इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

निर्माण योजना में रोजगार सृजन के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'यह विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगा, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ा होगा। रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा'।

