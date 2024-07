Budget 2024 Live: शुभ काम करने से पहले दही-चीनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खिलाई, देखें वीडियो

Highlights लोकसभा में सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करेंगी, जिससे लोगों में काफी उम्मीदें हैं। बजट में मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज की झलक देखने को मिलेगी। बजट भाषण को ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट रखा।

Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्थापित परंपरा के तहत वित्त मंत्री ने संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए संसद के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को परंपरा के अनुसार कोई शुभ काम करने से पहले दही-चीनी खिलाया। इसके बाद बजट को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। संसद में वास्तविक प्रस्तुति से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए बजट को मंजूरी दी। लोकसभा में सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करेंगी, जिससे लोगों में काफी उम्मीदें हैं।

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan, ahead of the Budget presentation at 11am in Parliament.



(Source: DD News) pic.twitter.com/VdsKg5bSLG