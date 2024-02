Budget 2024 Live Updates: 300 यूनिट बिजली फ्री, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, तीन रेल कॉरिडोर, 3 करोड़ लखपति दीदी, यहां जानिए 50 बड़ी बातें

Highlights जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

Budget 2024 Live Updates: लोकसभा चुनाव 2024 कुछ माह के बाद होने वाला है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। रेलवे को सरकार ने विजन रख दिया और तीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा।

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।" 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. The number of airports has doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier-II and Tier-III cities under UDAN has been widespread.



Expansion of existing airports and development of new airports will continue…